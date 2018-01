Arezzo Classic Motors, subito record di visitatori

La giornata d'inaugurazione di Arezzo Classic Motors (GUARDA LE FOTO) ha registrato un vero record di visitatori sin dall'apertura dei cancelli. Gli appassionati di tutto il Centro Italia si sono messi in fila fin dalle prime ore del mattino per non farsi scappare l'affare del giorno.

Solo ad Arezzo Classic Motors si trovano infatti pezzi di ricambio di auto e moto difficilmente reperibili altrove, oltre a libri e accessori vintage. Ma la kermesse interessa anche agli amanti di veicoli storici come pullman, trattori e, ovviamente, auto e moto esposti qui su migliaia di metri quadrati.

"Sono soddisfatto della grande affluenza di questa prima giornata di manifestazione", racconta Stefano Sangalli, organizzatore della fiera, “ci siamo impegnati affinché questa XX edizione fosse ancora più ricca di novità e appuntamenti. Dall'interesse riscontrato, crediamo di esserci riusciti."

Preso d'assalto il padiglione 7, interamente dedicato al modellismo curato dall'Associazione Arezzo Modellismo in cui hanno fatto bella mostra di sé imponenti plastici tra cui due ferroviari di 50 e 24 metri, modelli di navi e tanto altro. Duecento i metri quadrati dedicati a diorami tra cui la ricostruzione di Palazzo Vecchio a Firenze con la rievocazione medievale del calcio storico fiorentino e la ricostruzione della Stazione Ferroviaria di Arezzo del 1800.

Tra le altre novità che hanno destato l'attenzione dei partecipanti odierni c'è la Lamborghini Huracàn, in grado di superare i 300 km/h, esposta nell'area della Polizia di Stato. Questo veicolo, in servizio alla Polizia Stradale di Roma, insieme alla gemella operante alla Polizia Stradale di Bologna, viene utilizzato per il soccorso e il trasporto urgente di sangue ed organi; non a caso nel cofano anteriore è presente un frigobox appositamente adibito.

Presenti all'inaugurazione il questore di Arezzo Bruno Failla che con orgoglio ha presentato i veicoli più prestigiosi del Museo delle Auto Storiche della Polizia di Stato di Roma, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, un appassionato di motori, e l'assessore di Cortona Albano Ricci, intervenuto per anticipare la notizia del passaggio storico della 1000 Miglia in città il prossimo 17 maggio.

E a proposito di 1000 Miglia in Toscana, lo stand del Club Saracino ha organizzato una mostra a tema in cui i visitatori hanno potuto ammirare delle vetture significative che hanno lasciato un segno alla storica gara, tra cui l'OM 665 S MM del 1929 (che ha partecipato anche all'ultima edizione), Fiat 1100 S Berlinetta MM del 1947 e Porsche 550 Spider della MM del 1956. La gara passerà anche ad Arezzo dove gli equipaggi sosteranno per la pausa pranzo.

Gettonate le vetture Sport Prototipi degli anni '80 esposte dalla prima scuderia automobilistica nata ad Arezzo: il Chimera Classic Motor Club e alcuni modelli storici della Casa automobilistica Abarth esposti dal Registro Fiat Italiano.

Nel padiglione Vasari, si sono tenute le premiazioni dei campionati sportivi italiani del Vespa Club Italia alla presenza di un pubblico attento e numeroso.

Oltre 700 gli studenti degli Istituti Tecnici dell'area aretina invitati alla manifestazione. Arezzo Classic Motors è anche educativa, soprattutto per gli studenti di meccanica che possono vedere e toccare con mano qual è stata l'evoluzione tecnologica in questo settore.

Domenica 14 gennaio, dopo le ore 14.00, l'organizzazione ha istituito uno speciale pacchetto per le famiglie in cui pagheranno solo gli adulti, indipendentemente dall'età dei ragazzi.

Per tutta la durata della manifestazione, invece, i giovani sotto i 12 anni, potranno entrare gratuitamente.