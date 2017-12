Il sindaco Agnelli tra 2017 e 2018, bilancio e nuove sfide

In risposta all'ultima domanda dell'intervista che gli facemmo un anno fa, sul finire del 2016, Mario Agnelli ci disse che non c'era nessun indizio che potesse far pensare ad una sua candidatura alle elezioni politiche, ancora lontane nel tempo. C'erano già dei rumors, come poi confermò l'incontro ad Arcore conSilvioBerlusconi nell'estate scorsa. Anche oggi, però, passato un anno intero e a Camere già sciolte, la risposta del Sindaco è sempre la stessa: "Ad oggi non ho ricevuto nessuna proposta in merito, per cui il problema non si pone. Un dato di fatto è che non ho una particolare vicinanza con i vertici provinciali e regionali diForza Italia, ma sto bene lo stesso".

Non spariamo subito tutte le castagnole: cominciamo dai temi che sono stati più spesso oggetto dei suoi interventi: i migranti.

Il problema rimane del tutto irrisolto, siamo nel campo dell'incompiuto, del provvisorio, della cosiddetta gestione dell’emergenza. A livello di integrazione siamo al punto zero, mille pastoie burocratiche ci impediscono di portare avanti qualsiasi iniziativa in modo snello che porti ad integrare i migranti per esempio nei lavori socialmente utili. I problemi che ho più volte denunciato rimangono senza soluzione, mentre una buona parte di essi hanno già ottenuto la residenza anagrafica con relativa carta d'identità. A me non sembra una cosa normale, mentre ci sono castiglionesi che non riescono a pagarsi neanche l'affitto di casa o terremotati ancora al freddo.

Parliamo di Sanità...

Ho apprezzato molto che nell'ultima Conferenza dei Sindaci ci sia stata una presa di coscienza da parte dei vertici della Asl riguardo alle carenze dell'ospedale dellaFratta, che provocano nella percezione della gente, la volontà di non andarci. Mi aspetto novità sostanziali nel 2018, altrimenti il destino del nostro ospedale sarà segnato. Nello stesso tempo noto una diminuzione costante del livello di assistenza nell'emergenza, il 118: la carenza dei medici è ormai cronica, ma non per questo mi rassegnerò.

La vostra vittoria del 2014 è arrivata sull'onda dovuta al dissesto che ha travolto la sinistra che amministrava da vent' anni. Che mi dice di questa parola magica?

Anche se qualcuno ha tentato qualche interpretazione revisionistica per negare il dissesto, questo c'è stato eccome, imprese e cittadini ne hanno pagato le conseguenze e continuano a sentirne gli effetti. Ci sono fornitori del Comune che non hanno riscosso, chi ne ha presi la metà, chi ha perso il lavoro, aliquote al massimo e via dicendo. E gli effetti non sono stati affatto aleatori, basti pensare che nel 2010 il Comune poteva investire in opere pubbliche 3 milioni e mezzo, ora solo 700.000 euro. La spesa per il personale era 3 milioni e 200mila, ora è un milione in meno. I dipendenti del Comune erano più di cento, ora sono 64 e non vedo possibilità di imminenti nuove assunzioni. Mi sembrano dati molto significativi. Il processo penale che è si appena concluso non è stato certo il processo al dissesto e mentre quello politico ha emesso la sua inequivocabile sentenza, resta alla Procura della Corte dei Conti dare il suo verdetto.

Il grande problema di questi anni è il lavoro. A Castiglioni?

Resta il mio cruccio più grande, è il magone quotidiano che mi prende dopo aver parlato con i cittadini, con il giovane che non trova lavoro, con la mamma preoccupata per il futuro del figlio, con chi ha perso il lavoro e non vede una via d'uscita. La situazione è drammatica, specie per chi ha più di quaranta anni. E anche i giovani castiglionesi devono emigrare, la "fuga dei cervelli" è una realtà palpabile anche da noi. Paradossalmente "importiamo migranti" e "facciamo partire" le nostre energie più fresche.

Di cosa va più fiero di quello che avete fatto in questi quasi quattro anni?

Siamo molto soddisfatti, perché abbiamo realizzato gran parte del nostro programma, quello per il quale la gente ci ha mandato ad amministrare il nostro splendido Comune. Certamente Via Bartolomeo della Gatta è l'opera più visibile, ma abbiamo lavorato molto sul traffico, il senso unico nella circonvallazione attorno alle mura, la sicurezza nelle scuole, l'agibilità del Teatro Spina, la riapertura della cucina per la Mensa scolastica. Siamo stati presenti dove c'era bisogno, specie con i terremotati e con le famiglie più in difficoltà sostenendo la Caritas. In generale abbiamo dato un segnale della ripresa dell'azione della Amministrazione Comunale di Castiglion Fiorentino che ha avuto il suo culmine nel traguardo raggiunto lo scorso mese al Senato come una delle "Cento mete d'Italia" e vincitrice del Premio perla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

E nel tempo che rimane quali sono i vostri progetti?

Il nostro primo obiettivo è la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Abbiamo ereditato una situazione particolarmente critica. Inizieremo con i lavori alla Scuola Materna Brogi, proseguiremo con le Elementari di Via Ghizzi, poi alla Scuola Media di Via Dante e via via tutte le altre scuole saranno riguardate. Ci saranno ancora interventi sulle strade ed anche sulle strutture sportive, grazie ai finanziamenti che ci siamo aggiudicati dal Credito Sportivo.

Come vede la situazione delle opposizioni di sinistra che nel 2019 cercheranno di riprendere il Comune?

Non sono aggiornatissimo sulla situazione né ci tengo ad esserlo, ma da quello che sento mi pare di rivedere quello che è successo più volte, negli anni passati, nel centro-destra. Mi sembra che ci sia una lotta tra vecchio e semi-nuovo. E' la storia che si ripete? Vedremo …

Ma tra un anno, per l'intervista di fine 2018, la dovremo chiamare Sindaco o Onorevole?

Come ho detto all'inizio, al momento non ci sono proposte in tal senso, per cui credo che ci rivedremo comunque a Palazzo San Michele. In ogni caso, da quello che ho letto, non ci sarebbe incompatibilità con la mia carica attuale se mi dovessi candidare e venissi eletto, per cui, l'appuntamento rimane fissato fra un anno!

E questa fine anno dove la passerà?

Giornata in famiglia, al Toppo Frassinello, poi andrò come dico scherzosamente, a "Castelgandolfo", ovvero aspetterò la mezzanotte nel locale di famiglia sulle rive del Lago Trasimeno. Auguro un Felice 2018 a tutti, e ai 13.237 castiglionesi dico di essere fieri della nostra storia, delle nostre tradizioni, della nostra laboriosità, dei traguardi raggiunti insieme alle istituzioni, al volontariato e alla società civile.