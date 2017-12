Meoni oggi avrebbe 60 anni, solidarietà e mini statue all'asta

Fabrizio Meoni oggi, 31 dicembre 2017, avrebbe compiuto 60 anni. Se non fosse stato per quella maledetta duna, alla Dakar 2005, il Re delDeserto sarebbe qui a raccontarci delle sue fantastiche imprese sportive e della sua Africa. Dei bambini poveri incontrati sulle strade polverose che gli conquistarono il cuore e che decise di aiutare. Seduto accanto alle coppe, ai trofei, alle foto, Fabrizio se fosse ancora qui ci parlerebbe delle scuole tirate su nel continente nero e sofferente, dei progetti, del riscatto per un Paese ricco di emozioni e povero di sostanze.

Fabrizio Meoni non c’è dall’11 gennaio di tredici anni fa, ma sulla sua scia c’è la Fondazione che porta il suo nome, voluta dalla moglie Elena e dalla famiglia, alimentata dagli amici, dai colleghi, dai concittadini, dagli appassionati e da tutti quelli che nel nome del campione vogliono aiutare l’Africa dolente che Meoni amava. Il sito www.fondazionefabriziomeoni.itillustra tutte le opere concrete realizzate nel tempo e in questo 2017. Un anno che si chiude con un’iniziativa concreta che stavolta riguarda, strappo alla regola, un’associazione del territorio: la Vab di Castiglion Fiorentino, i Volontari anti incendi boschivi.

Scade alla mezzanotte di oggi, 31 dicembre, 60˚ della nascita di Fabrizio, il tempo utile per presentare l’offerta di acquisto di una o più delle dieci miniature del monumento in bronzo realizzato dallo scultore Lucio Minigrilli e collocato il 14 maggio nella rotatoria del Boscatello a Castiglion Fiorentino. Il ricavato servirà per dotare la Vab di una sede (in costruzione nella zona artigianale vicino al Ponte). Un’associazione importante per il territorio, in prima linea nella salvaguardia di quell’ambiente naturale che è patrimonio di tutti ed era palestra per i duri allenamenti di Fabrizio.

Per manifestare l’interesse bisogna inviare una mail a: info@fondazionefabriziomeoni.it. La base d’asta è di 1.500 euro. Questo il meccanismo dell’aggiudicazione: la numero 1 va all’offerta più alta, mentre dalla seconda in poi si procede in ordine decrescente. Tutte le informazioni sono sul sito della fondazione. L’inaugurazione del monumento è stata una occasione commovente e ricca di significati, con la quale Castiglion Fiorentino ha consacrato il suo eterno legame con la figura del campione di sport e di solidarietà. L’imponente bronzo con la moto e la riproduzione del pilota identifica ora Castiglion Fiorentino come il paese di Meoni.

Le miniature che vanno all’asta, riprodotte dallo stesso scultore Minigrilli, sono in scala 1/12, anche queste in bronzo e anche queste con i minimi dettagli dell’originale. La base è in travertino oniciato. Ogni pezzo è stato realizzato con la tecnica della fusione a cera persa e tutte le fasi sono lavorate a mano dall’autore. Elevato il valore artistico, non calcolabile quello legato alla memoria del Re del Deserto. Mini statue in tiratura limitata: alle dieci numerate si aggiungono le due prove d’artista, tutte certificate e autenticate dall’artista. Ognuna è sintesi viva e pulsante della passione, del coraggio e delle qualità umane di Fabrizio Meoni, l’uomo che cavalcava la moto sul deserto, raggiungendo successi ineguagliabili nelle grandi corse internazionali. Nessuno come lui. Ma non si è mai dimenticato delle sue origini e ha sempre volto lo sguardo e teso la mano verso i più deboli.