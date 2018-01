Rubano dolci della Befana e tentano truffa dello specchietto: denunciati

"Fire and Fury", il libro esplosivo che fa infuriare Trump

Washington, (askanews) - Il libro che fa infuriare Donald Trump: si intitola "Fire and Fury: Inside the Trump White House", dentro la Casa Bianca di Trump; sarà in libreria il 9 gennaio e le anticipazioni sulla stampa in lingua inglese sono a dir poco scottanti. Secondo l'autore Michael Wolff per esempio la vicenda dei contatti con la Russia in campagna elettorale è serissima: cita l'ex stratega ...