Non vanno alle visite prenotate all'Asl, sanzionati 14.500 aretini

Se non vai alla visita prenotata, paghi la sanzione. Nel 2017 è capitato a 14.500 assistiti di Arezzo e provincia incappati nel malum, la multa prevista per riparare al danno arrecato alla struttura sanitaria con la mancata presentazione all’appuntamento. Ammonta a 210 mila euro la somma richiesta dell'Asl, applicando la norma della Regione Toscana, ai cittadini sbadati o indisciplinati. Il trend è in sensibile calo, tre anni fa furono superati i 600mila euro. Ma il numero sei sanzionati è ancora molto alto nel territorio aretino. Eppure annullare le visite, esami, prelievi, accertamenti è facile. Per telefono o sul web, ogni giorno 24 ore su 24. Ecco come si fa.

