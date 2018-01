Conti sbagliati: per una volta paga una banca

Altro

A Gaeta sfida tra scultori del ghiaccio

I migliori scultori del ghiaccio, artisti che trasformano i blocchi gelati in magnifiche opere d'arte, si sono dati appuntamento a Gaeta per il Word Ice Art Competition'. Il primo concorso internazionale di sculture di ghiaccio dal 12 al 14 gennaio. L'evento nasce dalla stretta e proficua sinergia instaurata tra Comune, Confcommercio ed imprenditori locali che hanno garantito le risorse per ...