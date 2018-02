Affittare casa ad Arezzo costa di meno

Se cerchi casa in affitto Arezzo è la città dove spendi meno tra i capoluoghi della Toscana. E’ quanto emerge da uno studio di Immobiliare.it. Nell’ultimo anno i canoni sono ulteriormente diminuiti: per affittare un’abitazione ci vogliono, in media, 7,76 euro al metro quadrato. Vale a dire che per un appartamento standard da 80 metri quadrati ci vogliono circa 620 euro. Un dato in controtendenza con la media regionale dove invece lo stesso studio rileva un aumento dei canoni dell’1,7% con la punta del 3,4% a Firenze. Negli ultimi 12 mesi il costo dei canoni ad Arezzo è sceso dello 0,9%, ma se si prendono in considerazione gli ultimi sei mesi del 2017 la diminuzione è dell’1,7%. Per quanto riguarda il mattone Arezzo resta la città più economica della regione anche per i prezzi di vendita. Negli ultimi sei mesi i prezzi si sono alzati del 2,2%, ma restano i più bassi della Toscana.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 3 FEBBRAIO