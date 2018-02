Chi è Susy, la donna scomparsa nel nulla

E' Susy Paci la donna scomparsa da Arezzo il 23 gennaio scorso. Ha 49 anni. Sposata e con due figli. Casalinga, aiutava un anziano in città e faceva pulizie in altre case. In passato ha gestito un negozio di borse. Molto attiva sui social, prima si sparire ha cambiato la foto profilo su facebook con quella di Rebel, identificandosi nel personaggio coraggioso e ribelle. Ma si teme che l'allontanamento volontario della donna, partita da Arezzo col treno verso Napoli, sia stato seguito da qualcosa di oscuro. La polizia indaga. A diffondere l'immagine e le generalità della donna è stata la Rai con il Tg regionale della Toscana. Come riportato dal Corriere di Arezzo in edicola, che ha aperto il caso nei giorni scorsi, è stato interrogato l'uomo che a Napoli si incontrò con la casalinga il 23. Si seguono tracce che localizzerebbero la donna su Salerno. Preoccupa il silenzio e il messaggio inviato al figlio che annunciava un ritorno mai avvenuto. La donna ha 1300 amici su facebook, seguita da ottocento persone. Gli inquirenti vagliano le frequentazioni virtuali più strette e in Campania hanno sentito alcuni testimoni.