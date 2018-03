Lite sui rifiuti, attacca mezzo di Sei: cittadino denunciato

Prime elezioni russe in Crimea, in molti ringrazieranno Putin

Simferopoli, (askanews) - Nella penisola di Crimea, annessa dalla Russia nel 2014, una schiacciante maggioranza della popolazione sostiene il presidente russo Vladimir Putin. Il 18 marzo i cittadini della Crimea voteranno per la prima volta per eleggere il presidente russo e in molti vedono la possibilità di esprimere la loro gratitudine a Putin per averli aiutati a lasciare l'Ucraina e a tornare ...