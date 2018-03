Cantarelli, lo stilista Rinaldi è tentato

Cantarelli ancora in bazzica tra assegnazione e fallimento, lo stilista di Arezzo Emiliano Rinaldi ci fa un pensiero. "Ho lasciato in quell'azienda un pezzo di cuore" dice ricordando la fase in cui poteva essere alla guida della newco stoppata dal tribunale e quando manifestò l'interesse per acquisirla, prima da solo e poi insieme a Sartoria Toscana. Figlio del titolare di Saima, aretino, Rinaldi segue le nuove peripezie dell'azienda della moda. L'ipotesi di un accordo con i bulgari per irrobustire la loro offerta (Men's Fashion di Pacenti e Yordanov è di nuovo congelata), con credibilità e agganci al territorio, potrebbe essere valutata. Intanto sarebbero stati sbloccati dei soldi, 700 mila euro, da parte di una finanziaria per far fronte alla copertura degli stipendi in una fase in cui l'azienda in amministrazione straordinaria è un limone spremuto per le spese fatte e con i capi della prossima stagione da realizzare a partire da maggio. Ora scatta lo stop alla produzione. Il 9 aprile scade il bando per le ultime offerte. Il 12 udienza al tribunale per decidere se proseguire con la procedura o andare al fallimento.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 30 MARZO