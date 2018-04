Blitz anti spacciatori alla galleria Campo di Marte

Blitz anti spacciatori nella galleria di Campo di Marte ad Arezzo. E' scattato alle 15 di oggi, giovedì 5 aprile, ed ha visto impegnati numerosi uomini della Questura con agenti della Polizia municipale. Fermati e controllati numerosi stranieri, che non si aspettavano l'arrivo in massa delle pattuglie. Ci sarebbero degli arresti. Recuperata droga. Il fuggi fuggi generale e le successive operazioni si sono svolte di fronte a cittadini con gli occhi sgranati. Una zona della città a due passi dal centro, tra stazione ferroviaria, Pionta e via Vittorio Veneto, in mano ai trafficanti di stupefacente e balordi di vario tipo.