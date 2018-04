Infarto, donna salvata dal 118

Salvata da infarto donna di 74 anni. E' successo a Cortona oggi, domenica 8 aprile. Erano le 17.47 quando il medico di continuità assistenziale ha chiamato il 118 per una donna con i sintomi tipici dell'infarto. Dalla centrale è stata subito inviata l'ambulanza seguita dall'automedica. All'arrivo i soccorritori hanno eseguito l'ecg e lo hanno trasmesso in emodinamica. Il medico dell'automedica si è messo in contatto con il cardiologo che ha confermato l'infarto. La donna è stata trasportata in codice rosso in emodinamica al San Donato.