Ore 12, asta Cantarelli: gli scenari

Ore 12, asta Cantarelli. Oggi 9 aprile dal notaio apertura delle buste. Se ci saranno. Potrebbe infatti andare deserto il quarto tentativo per vendere l'azienda della moda con fabbrica a Terontola (ferma da prima di Pasqua per esaurimento tessuti). Gli scenari in caso di mancate offerte: 1) l'azienda viene assegnata ai bulgari e Pacenti, la Men's Fashion, tenuta di scorta nella speranza di trovare qualcosa di migliorativo; 2) si va verso il fallimento. In ognuno dei due casi una relazione della procedura sarà inoltrata al tribunale fallimentare di Arezzo che nell'udienza del 12 aprile decide se prolungare l'amministrazione straordinaria o staccare la spina. L'azienda (250 addetti) avrebbe commesse per seimila capi e per maggio è prevista la riapertura, ma incombono dubbi da sciogliere. Intanto prove di dialogo tra Men's Fashion e lo stilista di Arezzo Emiliano Rinaldi.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 9 APRILE