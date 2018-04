Cantarelli, offerta toscana al vaglio: fiato sospeso

Fiato sospeso per Cantarelli. L'offerta presentata in extremis al quarto bando sarebbe stata consegnata dall'amministratore unico di una società toscana. Bocche cucite da parte del commissario Leonardo Romagnoli e del suo staff. Credenziali dell'acquirente e contenuti della busta al vaglio del Ministero dello sviluppo economico ancora retto dal ministro Calenda, che alla luce dell'ultima asta e delle precedenti gare deve inviare a stretto giro una relazione al giudice fallimentare di Arezzo Picardi con il punto della situazione.

Giovedì 12 aprile infatti è in programma l'udienza spartiacque: o prosegue l'amministrazione straordinaria, ma deve esserci una credibile prospettiva di vendita, oppure la procedura viene convertita in fallimento. Congelata intanto la proposta dei bulgari di Men's Fashion, soci del fiorentino Antongiulio Pacenti, da un anno in predicato per l'assegnazione della fabbrica della moda (250 addetti). Sul misterioso acquirente, di certo non si tratta né dello stilista Rinaldi né di Ricciarini Tessile, né di Fin-Tes, soggetti aretini che si erano interessati alle sorti di Cantarelli. Né dei big Prada e Ferragamo. Oggi nuova giornata chiave.

