Accarezza la figlia degli amici: condannato a 4 anni e 4 mesi

Accarezza la figlia degli amici e viene condannato a quattro anni e quattro mesi. Scabrosa vicenda in provincia di Arezzo dove un cinquantenne è finito davanti al giudice per atti sessuali su una quattordicenne. Gli episodi sarebbero stati diversi, tra 2015 e 2017. Toccamenti che sarebbero avvenuti in modo repentino, a casa dell'uomo, senza farsi vedere dai propri familiari, in occasione delle visite della quattordicenne. Tra le due famiglie esisteva un rapporto stretto di vicinanza. Le condotte dell'uomo - palpeggiamenti - sono state qualificate come atti sessuali. E' stata la ragazzina a rivelarsi. Le sue parole sono state ritenute autentiche dal giudice Giampiero Borraccia. La pena inflitta va oltre la richiesta del pm, che si era limitata alla metà. Il reato prevede che, una volta definitiva, la condanna va scontata senza benefici né affidamento ai servizi sociali. Una stangata. La difesa farà appello. La famiglia della minore, parte civile, ha diritto al risarcimento.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 14 APRILE