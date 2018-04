L'Asl sfora la spesa ammonita dalla Corte dei Conti: Desideri replica

La Asl Toscana Sud Est non ha tagliato abbastanza le spese e arriva dunque il cartellino giallo della Corte dei Conti riguardo ai bilanci 2015 delle tre singole Usl (Arezzo, Siena e Grosseto) che poi a partire dal 2016 sono confluite nell’azienda unica. A metà marzo la sezione controllo della Corte dei Conti Toscana ha esaminato le relazioni arrivate dal collegio sindacale dell’Asl Toscana Sud Est e ha evi- denziato una serie di “irregolarità gravi” nei conti delle tre aziende che poi sono state unificate che, chi più chi meno, non avrebbero rispettato i rigidi paletti fissati dalla “spending review” approvata dal governo Monti nel 2012. In particolare sarebbero stati sforati i tetti di spesa per prestazioni sanitarie da operatori privati accreditati, per l’acquisto di beni e servizi, per la spesa farmaceutica e per il personale. Il direttore generale dell'Asl, Enrico Desideri: "Spiegherò. E non intendo tagliare infermieri e medici".

