Troppa burocrazia, l'Asl prende infermieri in affitto

Le procedure per le assunzioni del personale vanno a rilento e la Asl di area vasta Arezzo Siena Grosseto è costretta a prendere gli infermieri in affitto. Solo per il mese di maggio si spenderanno 120.000 euro. Nei giorni scorsi il direttore generale della Azienda unica Toscana Sud Est ha dato il via libera all’assunzione di 35 tra infermieri, tecnici e fisioterapisti (13 nell’Aretino) tramite dei contratti interinali per un mese. L’operazione si è resa necessaria per coprire i buchi in organico. Infatti le procedure per la mobilità, ossia il trasferimento di personale dove serve, so- no in corso da mesi ma intanto le carenze vanno tamponate con gli interinali.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 21 APRILE