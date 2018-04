Addio al pasticcere Franco Bruschi, personaggio molto noto ad Arezzo, il cui nome è legato all'attività in San Domenico fondata nel 1937 da Carlo, proseguita dal figlio Bruno, quindi condotta dai figli Otello e Luciano e Franco, oggi portata avanti dalla quarta generazione della famiglia Bruschi. Celebre per la crema e le mille foglie, Bruschi ha svolto per tutta la vita con passione questa attività a partire dal dopoguerra. La foto lo mostra, diciassettenne, mentre porta le paste al Caffè dei Costanti in piazza San Francesco col caratteristico furgone. Era nato nel 1936. Oggi, 26 aprile, i funerali nella chiesa di San Domenico alle 15.

