Marito e moglie sorpresi a spacciare droga

Moglie e marito sorpresi a spacciare droga e arrestati dalla polizia. E' successo ad Arezzo. Quattro etti di hashish in panetti erano nella borsa di lei. La coppia, un tunisino e una rumena, è finita in carcere ad opera della squadra mobile della questura che ha condotto un'azione contro lo smercio di stupefacenti. Zona del duplice arresto quella del San Donato, sempre più teatro di operazioni analoghe, anche per la vicinanza con il Pionta, parco dove quantità di droga vengono anche occultate sotto terra. L'uomo è già noto per precedenti, ma proseguiva l'attività illecita.