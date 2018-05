Pupo e Malgioglio gelato al cioccolato e veleno

Gelato al cioccolato e al veleno tra Pupo e Malgioglio. L'autore del testo della celebre canzone, Cristiano Malgioglio, ha attaccato Enzo Ghinazzi sue due aspetti: ha smentito la versione di Pupo ("dice c...te") su come sarebbero nate le parole del brano (ispirate da un tunisino che Malgioglio avrebbe conosciuto in un viaggio in Africa) e ha lamentato che all'Est non gli vengono riconosciute le entrate per i diritti d'autore. Pupo replica e stempera. Sulla questione dei diritti, dice, è un problema complesso che coinvolge tutti e in effetti attende di essere risolto. Sui doppi sensi del testo, Pupo dice che si tratta di "gag", di "cabaret" che nel mondo dello spettacolo ci stanno. Pupo e Malgioglio un paio di anni fa si trovarono insieme all'inaugurazione della gelateria delle figlie di Ghinazzi, a Ponticino, e già in quell'occasione Cristiano Malgioglio smentì la teoria del tunisino.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DELL'1 MAGGIO