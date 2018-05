Incendio in appartamento, 12 intossicati di cui 4 bambini

Incendio in appartamento, dodici intossicati. E' successo ad Arezzo in via Vittorio Veneto davanti al supermercato Coop. Erano le 23.18 di mercoledì 2 maggio quando le fiamme si sono sviluppate, sembra da una lavatrice, nell'abitazione dove all'interno c'erano undici pakistani. Coinvolta anche una signora italiana di 74 anni che sta al pano di sopra. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Tra gli intossicati anche quattro bambini. Tutti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale in codice giallo, quello di media gravità.