Cantarelli, c'è chi tifa per fallimento: fase cruciale

Crisi Cantarelli, aziende del settore abbigliamento e investitori attendono il fallimento per farsi avanti quando non ci saranno più i vincoli dell'amministrazione straordinaria, legati al collocamento dei 250 dipendenti dell'azienda. Il mercato che finora non ha risposto alle sollecitazioni, in realtà osserva interessato. Rilevare marchio e attività, ripartendo con un organico scelto a discrezione, è la prospettiva che alletta imprenditori e finanziatori.

Sono ore cruciali, perché alle 24 di domani scade la proroga concessa dal giudice Antonio Picardi al commissario e al Ministero per presentare la relazione sull'andamento della procedura. La situazione pare sia in alto mare. Ad oggi, 3 maggio, nulla è pervenuto al giudice. In assenza di assegnazione dell'azienda o comunque senza un passo avanti, il tribunale di Arezzo non potrà che trasformare la situazione in fallimento.

Indiscrezioni che giungono da Roma, parlano di fortissime perplessità del Ministero per entrambe le offerte presentante da parte dei due contendenti: Men's fashion e Bls, società italiane ma con partecipazioni straniere. Le proposte non hanno finora convinto il dicastero dello sviluppo economico, che ormai da tempo ha tirato il freno.

Non è comunque la giornata di domani, 4 maggio, quella in cui si riunirà il collegio del tribunale per decidere in merito. La decisione potrebbe anche avvenire a metà maggio, o la prossima settimana: in ogni caso dopo che i giudici avranno preso attentamente visione delle carte e della situazione. La dichiarazione di fallimento, se dovesse arrivare con la nomina del curatore, sfocerebbe in una successiva asta. In teoria potrebbe anche essere praticato il percorso dell'esercizio provvisorio per tener in vita l'azienda.

Cantarelli ha pure prenotato lo stand del prossimo Pitti di giugno. Lo stabilimento di Terontola è vuoto. Mancano materiali e accessori, ma pare che la gestione del commissario avrebbe acquistato i tessuti, tant'è che nelle prossime settimane sarebbe previsto il rientro in fabbrica dei lavoratori.