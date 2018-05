Incidente al passaggio a livello: ferito

Perde il controllo dell'auto al passaggio a livello e va a sbattere contro il palo al bordo della ferrovia. Ferito seriamente un uomo di 53 anni a Pratovecchio Stiia sulla provinciale 310 del Bidente, in località Batàttere. Erano le 18 quando la Polo che procedeva mentre verso Poppi è andata a urtare sul palo. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Pratovecchio, i carabinieri di Pratovecchio e Bibbiena e la Misericordia di Stia con un’ambulanza con infermiere a bordo. Il ferito è stato trasportato allo stadio Dante Rialti dove è stato prelevato dall'elicottero Pegaso giunto nel frattempo. L’uomo è rimasto cosciente ma ha riportato un’importante ferita alla testa ed è stato portato a Careggi in codice rosso. La zona sportiva di Via Uffenheim era abbastanza animata perché allo stadio stava per avere luogo l’allenamento della squadra rossonera a tre giorni dalla partita decisiva di domenica a Foiano.