Cuochi donano al Papa pasta, formaggio e vinsanto

Il nuovo volto di Linate, concluso primo step restyling scalo

Milano (askanews) - Le stazioni e gli aeroporti sono la porta d'ingresso in città, il suo primo biglietto da visita. Per questo devono essere belli e confortevoli. E' con questa filosofia di fondo che è stato ideato il restyling dello scalo milanese di Linate, il city airport a due passi dal centro di Milano. E' il primo dei tre passaggi per rendere la città ancora più internazionale, ha spiegato ...