Cantarelli non riapre, verso il finale più amaro dopo mezzo secolo

La fabbrica Cantarelli non riapre i cancelli, dietro l'angolo c'è il fallimento che potrebbe essere dichiarato la prossima settimana dal tribunale di Arezzo. La relazione consegnata al giudice Antonio Picardi dal commissario, infatti, non rappresenta l'auspicata svolta: l'assegnazione cioè ad un compratore. Si resta così nella palude, con il Ministero dello sviluppo economico che respinge le uniche offerte pervenute, ritenute non convincenti, da parte di Men's Fashion (Pacenti e bulgari) e Bls (Salvadori e thailandesi), per quanto quest'ultima sia ammantata da un velo di mistero senza conferme ufficiali.

Scaduto il tempo, in attesa dell'udienza del collegio dei giudici sul fallimento, l'ufficio del personale dell'azienda ha quindi comunicato ai dipendenti che la fabbrica non riprenderà l'attività dal 9 maggio quando gradualmente era previsto il ritorno al lavoro dei 100 lavoratori attivi (su 250) dopo lo stop scattato a Pasqua per esaurimento tessuti. Il commissario Romagnoli aveva comunque fissato lo stand per Pitti (giugno, Firenze) e prenotato i materiali. Nella vicenda Cantarelli, dopo due anni e mezzo dall'insolvenza della proprietà, l'amministrazione straordinaria non ha funzionato e commissario e ministero hanno proceduto su binari divergenti.

Il giudice delegato Antonio Picardi ha preso atto della relazione e nei prossimi giorni riferirà al tribunale, cui spetta la dichiarazione di fallimento e la nomina del curatore. Lo scenario, a quel punto, sarebbe la sospensione di tutti i lavoratori (complessivamente 250 circa, ora tutti in cassa integrazione) per poi passare alla risoluzione dei contratti nel tentativo di ricollocarsi sul mercato del lavoro. Quanto a Cantarelli, verrebbe indetta una nuova asta, stavolta senza vincoli, con la vendita di marchio e attività e macchinari, nella convinzione che a quel punto si muoverebbero anche i grossi calibri della moda rimasti ora fermi, perché spaventati dai vincoli e dal carico eccessivo di personale.

Cantarelli affonda le radici negli anni Sessanta. Nata come Farus, poi Confar quindi Cantarelli. Perno a Rigutino, con acquisizione dello stabilimento di Terontola da Lanerossi. Qualità alta nella lavorazione, eccellenza aretina e volano occupazionale con centinaia di addetti. Ora l'epilogo.