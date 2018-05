Così i richiedenti asilo trafficano con gli ovuli di droga

Eroina e cocaina. Ovuli nascosti nelle borse con doppio fondo o teiere, trasportati all'interno del proprio corpo, nel retto. Così i richiedenti asilo nigeriani trafficano sostanza stupefacente ad Arezzo e dintorni. Cinque africani tutti col medesimo status di persone accolte in Italia perché fuggiti dal proprio paese, sono stati arrestati dalla Squadra mobile della questura nel corso di un blitz avvenuto a Capolona. Erano lì gli alloggi, frontali sullo stesso pianerottolo, abitati da connazionali dediti allo spaccio. L'irruzione ha permesso ai poliziotti di scoprire la droga e di mettere le manette ai polsi, all'istante, a tre persone. Un quarto nigeriano, fermato mentre usciva dagli alloggi, è stato condotto in ospedale ad Arezzo per essere sottoposto ai raggi: aveva tre ovuli occultati nel retto. Infine un'altra donna, con oltre cinquanta ovuli nella borsa, è stata arrestata mentre arrivava in treno ad Arezzo.