Torta di Pasticcio per Papa Francesco

Donne sul podio, Dall'Ongaro: il cambiamento attraverso l'arte

Roma, 9 mag. (askanews) - In Italia ce ne sono diverse come Speranza Scappucci; le donne direttrici d'orchestra sono sempre più numerose, sempre più presenti sui podi internazionali; in maggio all'Accademia di Santa Cecilia c'è stata anche la lituana Mirga Grazinyte-Tyla. La prossima stagione non ne prevede ma, promette il presidente dell'Accademia romana Michele Dall'Ongaro... "Torneranno... ...