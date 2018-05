Il Comune vieta le lanterne dei desideri: multe fino a 500 euro

Le lanterne dei desideri sono vietate. Multe fino a 500 euro per chi le lancia nei cieli di Arezzo. E' entrata in vigore il 3 maggio un'ordinanza che cancella di fatto quella che ad Arezzo, anche per iniziativa del Comune, era diventata una moda: il lancio suggestivo di lanterne illuminate nella notte di Capodanno, nelle notti bianche e poi diventata consuetudine in altri festeggiamenti anche privati. Al bando le lanterne con led che rappresentano dei veri e propri rifiuti speciali, spiega l'assessore Sacchetti. Inquinano. E, aggiunge, non fanno neanche parte della nostra tradizione. Servono autorizzazioni anche per le lanterne alimentate a fiamma. Stop agli show notturni da sogno.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 12 MAGGIO