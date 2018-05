Colpo grosso fallisce al centro commerciale: alberi tagliati e barriere

Colpo grosso fallisce al centro commerciale Setteponti ad Arezzo. Nella notte piazzati grossi tronchi di alberi tagliati in zona ad ostruire il sottopasso che conduce all'ex ipercoop. Anche una vela pubblicitaria sistemata sul lato opposto dell'uscita dal grande piazzale. Preparativi inequivocabili di un assalto dei ladri che forse aveva come obiettivo i negozi. Qualcosa ha fatto sfumare il maxi furto. Indagini della squadra mobile. Liberate le strade ostruite. Ritrovati sul posto anche gli attrezzi usati per segare gli alberi utilizzati come barriere.