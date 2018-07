Trovato il corpo del 25enne scomparso: era sotto al ponte

Trovato il corpo del giovane di 25 anni sparito da Arezzo sabato 21 luglio. Era in mezzo alla vegetazione sotto al ponte di Pratantico. Verso le 10.30 di oggi, martedì 24 luglio, il rinvenimento del cadavere. Il giovane si sarebbe lanciato di sotto volontariamente a poca distanza dalle scarpe trovate la mattina della scomparsa. Proprio lì il cane molecolare si era fermato senza andare oltre. E' stata necessaria l'opera delle squadre attrezzate in disboscamento per individuarlo. Hanno operato carabinieri della stazione di Arezzo guidati dal luogotenente Gabriele Urso, i vigili del fuoco, la protezione civile, il Consorzio di Bonifica. Nei giorni scorsi le ricerche con i sommozzatori nella Chiana non avevano dato esito. Il corpo era intrappolato e nascosto dalla vegetazione. Il giovane aveva lasciato un biglietto a casa annunciando propositi di suicidio nell'ambito di una patologia che lo rendeva instabile. Dopo il ritrovamento, le successive fasi di recupero del corpo, per essere trasportato all'obitorio del San Donato a disposizione del magistrato, il sostituto procuratore Chiara Pistolesi.