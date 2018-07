Il fratello: "Fede morto giù dal ponte, legge Basaglia ormai superata"

Morto a 25 anni nel volo di trenta metri lanciandosi dal ponte di Pratantico ad Arezzo, il fratello di Federico, Filippo, nel momento del grande dolore affida al Corriere di Arezzo ringraziamenti e riflessioni sulla legge Basaglia, che definisce superata e inefficace per i casi di persone che soffrono di disturbi come Fede (un grave disturbo bipolare dell'umore).

Il fratello prima di tutto ringrazia tutti coloro che in modo encomiabile si sono adoperati in questi giorni, a partire da sabato 21 luglio quando il giovane si è allontanato da casa in motorino: ricerche senza soste nella Chiana e alla fine tra la vegetazione sotto il ponte, dove giaceva il corpo individuato da un cane da caccia usato dalle squadre intervenute sul posto su richiesta dei carabinieri.

Poi il fratello maggiore di Fede espone il suo pensiero sintetizzato dal titolo del celebre romanzo di Gabriel Garcia Marquez: "Cronaca di una morte annunciata". In particolare pone l'accento sul fatto che in certi casi, come la patologia del fratello, caratterizzata da momenti di difficilissimo controllo in cui "la famiglia è l'unico baluardo" mentre il TSO (trattamento sanitario obbligatorio) "è una procedura talmente complicata che se un soggetto del genere volesse ammazzarsi nel frattempo lo potrebbe fare più volte. Lo Stato pare dire 'intervengo alla grande, ma solo a danno fatto, prima ve la dovete sbrigare da voi'. Peccato che il tempo in questi casi sia fondamentale: un attimo fa la differenza tra la vita e la morte".

E così è stato. Il giovane aretino giovedì 19 era fuggito da una visita specialistica nel reparto di psichiatria (fuori provincia) dove era in cura. E' rientrato a casa nella notte dribblando sanitari e forze dell'ordine. Poi dopo un giorno in cui nulla è stato possibile per fronteggiare il problema, la mattina di sabato si è allontanato per compiere il gesto. "La Legge Basaglia è superata", dice il fratello. "Ha avuto il pregio di abolire i manicomi ma, influenzata dal '68, ha impedito qualsiasi tipo di ricovero coatto dei malati mentali, eccetto il Tso (...) La palla è passata unicamente nelle mani delle famiglie, nella convinzione che il solo affetto e la comprensione possano bastare a curare simili disturbi mentali".

Insomma, dice il fratello di Fede: "... non si può attendere che un tale paziente dia il suo consenso per farsi ricoverare quando mette in pericolo la sua stessa vita non facendolo". La speranza di Filippo, nel momento del dolore, è che non si ripetano altre morti annunciate.

