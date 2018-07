Roberto Benigni in vacanza cade sul gommone e si infortuna

Infortunio in vacanza per Roberto Benigni. L'attore premio oscar nato alla Misericordia di Castiglion Fiorentino, 65 anni, ha battuto violentemente la schiena durante una escursione con il gommone tra La Maddalena e Palau, in Sardegna. E' dovuto ricorrere alle cure sanitarie all'ospedale di Sassari. Benigni è stato trasportato da Palau con l'eliambulanza. Sembra che non sarà necessario alcun intervento chirurgico, solo alcuni giorni di riposo per la bella botta rimediata. Con Benigni pare ci fossero la moglie e gli amici e un'onda improvvisa lo avrebbe fatto cadere malamente urtando la schiena.