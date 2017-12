Capodanno a San Giovanni Valdarno con Piotta

Il Comune di San Giovanni Valdarno, in qualità di ente capofila e coordinatore delle attività di valorizzazione del progetto del sistema museale 2017 "Sostegno e sviluppo della qualificazione delle attività del sistema museale del Valdarno", promuove, per domenica alle ore 23.30 per San Silvestro, presso il Teatro Masaccio di via Borsi, in collaborazione con la pro-loco e Materiali Sonori, un concerto live dell’artista Piotta (nome d’arte di Tommaso Zanello, cantante, musicista e produttore molto noto specie nella scena alternativa romana) e della sua band, con ingresso gratuito.

Il concerto sarà preceduto, alle ore 23, dalla presentazione del lavoro di una giovane artista toscana, Irene Lupi, sviluppato nell'ambito dell’azione denominata “Casa Masaccio: On Air Collection”, che si compone della trasformazione in suono di tre opere della collezione di Casa Masaccio e della narrazione rap di un testo critico. Il tutto sarà eseguito da una crew di giovani rapper del territorio, denominata Manticore, che aprirà il concerto di Piotta, in un contesto di iniziative tese a promuovere la funzione sociale dei musei come agenti per il cambiamento sociale.

In occasione dei festeggiamenti di Capodanno, l’amministrazione comunale invita la cittadinanza a non utilizzare contenitori in vetro per i brindisi in strada e consiglia inoltre di evitare i botti per sensibilità verso gli animali domestici.