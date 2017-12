Arriva un attaccante per la Baldaccio Bruni

La Baldaccio Bruni Anghiari ha tesserato Christian Rufini, attaccante esterno nato l’11 agosto 1998 che ha iniziato l’attuale stagione nel Rezzato, formazione che milita in Serie D. Svincolato dalla precedente società di appartenenza, si è già unito al gruppo ed è pronto per dare il suo contributo alla causa biancoverde. Rufini nella sua carriera ha militato anche nella primavera del Cesena e sarà a disposizione di Andrea Benedetti già per la prima sfida di campionato del 2018 (la Baldaccio sarà impegnata il 7 gennaio sul campo dell’Antella). Si tratta di un giocatore di talento che va a completare il reparto offensivo del team anghiarese sotto il profilo tecnico e qualitativo. La squadra questa mattina ha effettuato l’ultimo allenamento del 2017 e nella prossima settimana tornerà al lavoro per preparare al meglio la trasferta contro l’Antella e per iniziare nel migliore dei modi il 2018. Con la consapevolezza che nonostante un finale leggermente al di sotto delle aspettative l’anno che sta per andare in archivio è stato per i colori biancoverdi ricco di soddisfazioni. Dal 2° posto nello scorso campionato all’emozionante trionfo centrato nella Coppa Italia di Eccellenza Toscana e all’impresa compiuta contro il Rimini nella successiva fase nazionale. Momenti che rimarranno per sempre scolpiti nella storia del sodalizio anghiarese e che rappresentano un ulteriore stimolo per iniziare alla grande il nuovo anno.