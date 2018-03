La petrarchina Vilucchi è argento ai campionati interregionali

Il percorso di Maria Vilucchi verso le finali nazionali di ginnastica ritmica si arricchisce con un secondo posto ai campionati interregionali Gold. L’atleta della Ginnastica Petrarca, nata nel 1999 e impegnata nella categoria Senior2, ha partecipato a Campi Bisenzio ad una gara in cui si è confrontata con le migliori coetanee di Toscana, Lazio e Sardegna in una delle competizioni più complete del panorama ginnico che è sviluppata attraverso un programma di esercizi tra cerchio, clavette, nastro e palla, con una classifica finale frutto della somma dei punteggi di ogni singola prova. In questo impegnativo contesto, Vilucchi si è confermata tra le migliori d’Italia cogliendo un argento alle spalle di Chiara Vignolini della Motto Viareggio, con una bella prestazione che è stata macchiata solo da due imperfezioni a nastro e palla. L’aretina continuerà ora l’allenamento in vista dei campionati italiani del 21 aprile a Forlì con l’obiettivo di provare a bissare il tricolore vinto nel 2016 e, per farsi trovare pronta all’appuntamento, il prossimo fine settimana parteciperà al 22° torneo internazionale "Rumi and Albena" di Varna in Bulgaria dove si metterà alla prova contro alcune delle più forti atlete dell’Est Europa. Oltre alle soddisfazioni nella ritmica, la Ginnastica Petrarca si sta imponendo anche nell’artistica maschile dove ha festeggiato numerosi titoli regionali. I più importanti sono merito di Mattia Boncompagni tra gli Allievi A3 e di Tito Mariottini tra gli Junior che, a Cesena, hanno vinto la seconda e ultima prova del campionato toscano Gold, risultando nelle rispettive categorie come i migliori nella combinazione tra corpo libero, volteggio, anelli, cavallo con maniglie, sbarra e parallele. I due ginnasti, allenati da Stefano Violetti e Jacopo Pineschi, proveranno ora ad emergere anche nella seconda fase interregionale di Padova del 14 e 15 aprile, per guadagnare così l’accesso alle finali nazionali di fine maggio. Nel campionato regionale Silver di Montevarchi, invece, si è laureato campione toscano Pietro Badini che ha brillato nella Junior 1^ Fascia meritando l’oro nell’all-around tra tutti gli esercizi, mentre Leonardo Ercolani nella Senior ha trionfato alle parallele con un esercizio di altissimo livello; nella stessa gara hanno ben figurato anche Alberto Artini, Leonardo Corti e Giovanni Tarquini. Nella prima prova regionale della categoria Allievi, invece, sono emersi Alessandro Tarquini e Gabriele Mori che si sono piazzati al comando delle classifiche toscane, spiccando in una squadra di valore che faceva affidamento anche su Christian De Las Horas, Luca Donati, Valerio Lucariello e Manuel Zarrella. «Il gruppo maschile della Ginnastica Petrarca è in crescita e sta ottenendo grandi risultati - commenta Violetti. - In regione siamo riusciti a lasciare il segno, dunque ora dovremmo esser bravi a ripeterci anche nell’interregionale e ad arrivare così alle finali nazionali che assegneranno i tricolori».