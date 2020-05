Prada, il lavoro in sicurezza al tempo del virus: test sierologici, distanze e misure nello stabilimento FOTO

Prada modello di sicurezza nel lavoro. Ecco le foto che documentano come la grande azienda del lusso made in Italy si è organizzata in base ai protocolli per assicurare la tutela dei propri dipendenti.

Per approfondire leggi anche: Prada, sicurezza tra test ai lavoratori, misure e salari

Nello stabilimento in Toscana, nel Valdarno, in provincia di Arezzo, si osservano scrupolose regole nell'accesso alla fabbrica. Predisposti turni con orari ridotti, misurazione della temperatura, test sierologici con infermieri specializzati, dotazioni di protezione, distanze di quasi due metri tra le postazioni.

La grande impresa di cui è amministratore delegato Patrizio Bertelli nei giorni scorsi ha ripreso con trecento dipendenti l'attività per collezioni e campionari. Dal 4 maggio si torna a pieno regime, senza affollamenti. Prada nell'Aretino ha 2.300 dipendenti. Prosegue la cassa integrazione per la parte di orario non lavorato, causa turni. L'azienda interviene per i redditi sotto i 30 mila euro rendendo gli importi allineati al salario normale.