Castiglion Fiorentino, rifiuti abbandonati: chiesti controlli e provvedimenti LE FOTO

Castiglion Fiorentino, sistema dei rifiuti "in tilt" nei giorni scorsi e il gruppo consiliare Città al Centro pone la questione all'amministrazione comunale sulla base di una serie di foto scattate il 7 maggio. In Val di Chio, in particolare, abbandonati resti di soffitti in cartongesso, frigoriferi, sedili di auto, tv, vecchie plafoniere, gomme d’auto e altri materiali.

Secondo Città al Centro occorre un servizio di controllo più efficace che non sia solo quello a cura di Sei Toscana. Sui "gravi problemi della raccolta dei rifiuti a Castiglion Fiorentino – causati sia da meccanismi di raccolta non mirati ed inefficaci che da comportamenti di cittadini non rispettosi delle regole" il gruppo di opposizione ricorda di aver sollecitato domande, come critica costruttiva, in consiglio comunale.

La risposta ricevuta sarebbe stata che tutto andava bene.

Al di là dei problemi connessi all'emergenza Coronavirus e alla chiusura dell’Isola Ecologica, il gruppo Città al Centro ritiene che "le scelte in materia dalla Giunta Comunale vadano al più presto riviste per rendere il servizio finalmente efficiente e funzionale, oltre che costoso, e per sensibilizzare in maniera decisa i cittadini che non lo fanno al rispetto delle regole".