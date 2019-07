Pietre contro la sede del Corriere dell'Umbria

Atto intimidatorio a Perugia alla sede del Corriere dell'Umbria. La scorsa notte due individui a volto coperto dai caschi si sono avvicinati alla sede del nostro giornale, danneggiando la struttura e una finestra del piano terra. Secondo una prima ricostruzione, le due persone sono scese da una moto arrivata da via Pievaiola, hanno attraversato la strada e, una volta all'interno del piazzale, hanno iniziato a scagliare pietre contro le vetrate del quotidiano.

"Secondo gli agenti della Digos che hanno fatto i primi rilievi si tratta sicuramente di un atto intimidatorio legato a qualcosa che abbiamo scritto negli ultimi giorni, ma dobbiamo approfondire. E' preoccupante non tanto il fatto in sé - commenta all'Adnkronos il direttore del Corriere dell'Umbria, Davide Vecchi - quanto che ciò succeda in un territorio tranquillo come quello di Perugia e che qualcuno si prenda la briga di tirare pietre per quello che il giornale scrive. Noi pubblichiamo notizie, poi se qualcuno ha da dire qualcosa ci sono gli avvocati, le querele".

Gli inquirenti stanno verificando le riprese delle telecamere dei negozi intorno al giornale. "Intanto - assicura Vecchi - il Corriere continuerà a fare il lavoro di sempre"