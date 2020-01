Capodanno strepitoso in Piazza Grande, folla e musica. Il saluto della Giunta dal palco

Folla, musica, divertimento e brindisi augurale. Stupenda Piazza Grande piena all'inverosimile per la festa di Capodanno.

Ricchissimo il programma a partire dalle 20. Music show del maestro Enzo Scartoni a mezzanotte, un classico del Capodanno che lo ha visto per il decimo anno in piazza. Dopo i festeggiamenti del nuovo anno i due ospiti più attesi: Frankie hi-nrg mc con i suoi pezzi più famosi e Ivreatronic djset, un collettivo dj che arriva da Ivrea per far ballare i più giovani fino alle due.

Dalla Giunta gli auguri dal palco con il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini e gli assessori Marcello Comanducci, Lucia Tanti e Marco Sacchetti.