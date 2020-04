Arezzo, uccide figlia piccola e si butta nel pozzo LE FOTO

Coronavirus, nasce ItaliaSii: l'aggregatore per chi ha bisogno

Roma, 21 apr. (askanews) - Nasce ItaliaSii, Sostegno Immediato Italiano, portale aggregatore per mettere in contatto velocemente chi ha bisogno con chi vuole aiutare. Il progetto, promosso dall'Associazione Papaboys, nasce dallo "spirito francescano" intento ad aiutare i più deboli. Un sito per trovare informazioni utili a superare questo momento difficile per l'Italia, ma che resteranno a ...