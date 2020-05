Arezzo, Coronavirus: la domenica degli aretini nei parchi tra mascherine e distanze FOTO

La domenica degli aretini nei parchi tra mascherine e distanze. Dopo gli appelli a mantenere un comportamento conforme alle restrizioni, la giornata del 10 marzo è filata via tutto sommato tranquilla ad Arezzo. Il sindaco Alessandro Ghinelli aveva raccomandato cautela e rispetto delle regole anti contagio.

Nelle aree verdi della città un discreto flusso di persone. Non tutti ligi nell'utilizzo delle mascherine, tuttavia non si sono registrati assembramenti e situazioni tipo Navigli. In giro, negli scatti del fotografo Alessandro Falsetti, la voglia di stare all'aria aperta, tenerezze, riflessioni, timore e desiderio di normalità in una tiepida domenica di maggio durante la fase 2.

La Polizia municipale ha controllato la giornata, osservando e intervenendo, se necessario, sui movimenti degli aretini in auto, a piedi o in bicicletta.