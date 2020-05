Arezzo, tutti riscoprono bici e passeggiate ma il Sentiero della Bonifica è invaso dall'erba LE FOTO

Sentiero della Bonifica invaso dall'erba. Gli aretini dopo il lockdown riscoprono il gusto delle passeggiate a piedi e in bicicletta, ma il percorso per eccellenza che da Arezzo arriva fino a Chiusi (Siena) in 62 chilometri, attraversando la Valdichiana, si fa trovare impreparato.

Ecco le FOTO scattate giovedì 21 maggio che documentano la situazione in uno dei tratti, tra chilometro 55 e 49. Anche i segnali spariscono tra la vegetazione. Come la gente è uscita dalla quarantena con i capelli lunghi, anche il Sentiero della Bonifica ha la capigliatura troppo fluente.

Molti cittadini hanno segnalato la cosa al Corriere di Arezzo lamentandosi per la pessima condizione dell'itinerario ciclopedonale.

Da quanto ci è stato possibile verificare, la manutenzione spetta alla Provincia di Arezzo e siamo nella fase in cui lo sfalcio per tutto il sentiero non è stato ancora appaltato. Lo sarà nei prossimi giorni. Poi la ditta incaricata provvederà a tagliare l'erba in tutto il percorso. Si arriva con un certo ritardo a rendere fruibile la Bonifica, nel frattempo attenzione a dove mettere i piedi e le ruote.