Movida e Fiera Antiquaria, le decisioni del "Comitato per ordine e sicurezza pubblica" riunito in Prefettura

Ad Arezzo si è svolta in Prefettura a Poggio del Sole, presieduta dal Prefetto Anna Palombi, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Presenti all’incontro, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e del Corpo dei Vigili del Fuoco, il Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ed il Comandante della Polizia Locale Aldo Poponcini unitamente ad altri esponenti dell’Amministrazione Comunale, il Vice Presidente della Provincia ed il Comandante della Polizia Provinciale.

E’ stata affrontata la questione Movida ma anche la organizzazione della Fiera Antiquaria in programma per il fine settimana del 6 e 7 giugno, al fine di verificarne la compatibilità con le vigenti disposizioni in materia di contenimento e contrasto dell’epidemia sanitaria da Coronavirus.