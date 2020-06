Arezzo, centrodestra in Piazza Grande

La manifestazione

Arezzo, il flash mob del centrodestra in Piazza Grande

Centrodestra aretino in piazza Grande martedì 2 giugno per manifestare contro il governo. In piazza con distanziamento sociale e mascherine, i cartelli e le bandiere tricolore portate in mano da amministratori e rappresentanti dei partiti del centrodestra: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Flash mob del centrodestra che nella stessa mattinata, oltre ad Arezzo, si è svolto in mote altre ...