Arezzo, bambini e nonni morti in A1: fatale l'impatto sul tir in sosta. Le foto

Friday for Future in bicicletta: "Vogliamo dare un segnale per la mobilita' sostenibile"

(Agenzia Vista) Roma, 05 giugno 2020 Friday for Future in bicicletta vogliamo dare un segnale per la mobilita' sostenibile La manifestazione in occasione del Friday for Future in bicicletta per le strade del centro di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev