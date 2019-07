Bufera su Coingas, in corso l'assemblea della società. E il Comune convoca conferenza stampa urgente

L'inchiesta della procura di Arezzo che ha coinvolto Coingas - con al momento 5 persone indagate - sta scuotendo la città. E' in corso l'assemblea della società per l'approvazione del bilancio, mentre il Comune di Arezzo ha convocato per le ore 12 una conferenza stampa urgente.

Nella giornata di mercoledì 3 luglio il Comune aveva mantenuto stretto riserbo riguardo all'indagine, che vede coinvolto anche l'assessore al Bilancio e alle Partecipate del Comune, Alberto Merelli.

Dopo una riunione urgente della giunta comunale, in mattinata la convocazione della stampa.

IN AGGIORNAMENTO...