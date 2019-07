Dieci furti nelle abitazioni in poco tempo, arrestato ladro seriale

È stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì dai carabinieri di Montevarchi il ladro seriale ritenuto responsabile di una decina di furti in abitazione avvenuti negli ultimi mesi. I militari dell’Arma lo hanno sorpreso proprio mentre tentava di intrufolarsi all’interno di una abitazione per cercare di portar via monili e denaro, come ormai da tempo era abituato a fare. L’uomo, alla vista dei carabinieri, ha cercato di darsi alla fuga ma è stato immediatamente raggiunto ed arrestato, stroncando sul nascere qualunque tentativo di resistenza. Successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire un telefonino provento di furto che ha aggravato la posizione del malvivente che non soltanto dovrà rispondere di tutti i furti effettuati, del tentato furto della notte passata, ma anche del reato di ricettazione. Il malvivente, un italiano 53enne con diversi precedenti specifici, è stato arrestato e verrà sottoposto a rito direttissimo.