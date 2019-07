Violenta grandinata, chicchi enormi danneggiano anche le auto

Violenta grandinata si è abbattuta su Arezzo alle 16,40 di martedì pomeriggio. Chicchi enormi, grandi quasi come noci, hanno sorpreso chi si trovava in strada ed è stato costretto a trovare un riparo di fortuna ma anche chi era in casa, che si è precipitato in terrazzo per assistere a uno spettacolo davvero inusuale. La grandine è caduta per una decina di minuti con notevole violenza e ha lasciato il segno. Infatti in molti hanno trovato danni sulle proprie auto e in alcuni casi si sarebbero spaccati anche i lunotti.L'allerta meteo era arrivata in mattinata, che annunciava il maltempo a partire dalle 20. A segnalarlo è stata la Sala Operativa Unificata della Protezione civile regionale, che ha diramato un avviso di criticità valido per tutta la regione. Particolare attenzione per il sud della Toscana, dove il codice di allerta passerà da 'giallo' ad 'arancio' tra la mezzanotte e le 13 di domani, mercoledì.