Scontro tra auto e moto: un morto. Feriti un 17enne e due ventenni

Scontro tra auto e moto. Tragedia sulla strada regionale 71, tra Bibbiena e Poppi, martedì 9 luglio alle 21.52, in località Memmenano. Tra i due mezzi, per cause ancora da chiarire, l'impatto è stato violento e non ha lasciato scampo a un giovane. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118. Inutili i soccorsi per il ragazzo.

Un 17enne che viaggiava sulla moto ha riportato fratture e viene trasportato in ospedale con il Pegaso. L'elisoccorso è atterrato al campo sportivo di Bibbiena. Si è potuto mettere in volo grazie alla tecnologia NVG per i voli notturni. Il giovane in codice rosso viene portato al policlinico Le Scotte di Siena.

Altri due ventenni hanno riportato ferite più lievi. I due viaggiavano nell'auto. Si tratta di un 21enne di Pieve a Socana e di un 20enne di Talla.

Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

