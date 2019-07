Ministri al lavoro per Ponte Buriano

Incontro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma tra la presidente della Provincia di Arezzo e tutti i soggetti coinvolti nell’operazione di Ponte Buriano. Silvia Chiassai Martini presidente della Provincia di Arezzo è soddisfatta dell'esito del confronto: “Dopo una lunga disquisizione, siamo giunti ad una svolta per Ponte Buriano. Sono soddisfatta di questo incontro, in cui tutti i soggetti al tavolo hanno espresso il proprio consenso per trovare una soluzione concreta che investe le infrastrutture del territorio ma anche la nostra economia. Un passo in avanti importante, concordato e condiviso anche con gli enti presenti, naturalmente anche dall’assessore Ceccarelli. Sono soddisfatta, perché tutti i presenti hanno compreso l’importanza di un intervento complessivo che preveda lo stanziamento di fondi per il ponte provvisorio per risolvere i problemi di viabilità dei mezzi pesanti ed iniziare subito la progettazione, e successivamente la realizzazione del Ponte definitivo, oltre al restauro del manufatto storico che verrà destinato solo al passaggio pedonale”.